CAMPOBASSO. In una conferenza stampa tenuta questa mattina in piazza Vittorio Emanuele II, antistante il Comune di Campobasso, l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, ha presentato l’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (Puc) del Reddito di Cittadinanza.

“Partono oggi 135 volontari Puc del Reddito di Cittadinanza. – ha spiegato Il sindaco di Campobasso e presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale, Roberto Gravina. - Le 25 amministrazioni comunali, coordinate dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso di cui sono parte integrante ed attiva, hanno attivato i Progetti, circa 44, della durata di un anno nei diversi settori, quali quello sociale, culturale, ambiente, manutenzione dei beni pubblici. La misura del Reddito di cittadinanza, oltre a prevedere un sostegno economico, mira principalmente all’inclusione sociale e i Puc sono interventi concreti di integrazione.”

“Dopo circa tre mesi di pianificazione e attività, - ha aggiunto il direttore dell’ATS Campobasso - in stretto raccordo con gli Enti e Soggetti partner, partiamo oggi con il primo ciclo dei Puc, periodicamente seguiranno nuove immissioni dei volontari, con l’augurio che possa diventare per tutti una esperienza di crescita e di riscatto. Ringrazio tutti i sindaci dei Comuni dell’ATS per il contributo fortissimo dato a questo progetto e ringrazio l'assessore allle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, e la regione Molise. Dei 135 beneficiari complessivi di questi primi PUC, 85 sono stati individuati direttamente dall’ambito sociale, mentre i restanti 50 sono stati individuati dal Centro per L’Impiego.”

Alla conferenza di presentazione, ad illustrare le specificità degli interventi che attraverso i PUC verranno posti in essere, anche Silvia Tamilia (Centro per l’impiego) e Larissa Colagiovanni (Ente Gestore), oltre all’assessore alle Politiche Sociali della Regione Molise, Filomena Calenda, che ha voluto portare il suo saluto e quello dell’ente regionale nel giorno di partenza di un’iniziativa frutto di un lavoro di squadra importante.