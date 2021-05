San Martino, il 3 maggio lutto cittadino per salutare Giancarlo Graziaplena

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si informa la cittadinanza che con ordinanza sindacale n. 33 del 03.05.2021 è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno 03 maggio 2021, in concomitanza con i funerali del concittadino Giancarlo Graziaplena, già Consigliere del Comune di San Martino in Pensilis nonché persona particolarmente dedita ad attività sociali e culturali in favore della Nostra Comunità.

L'esposizione delle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana listate a lutto negli edifici comunali.

Che i titolari di attività commerciali esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino evitando comportamenti che contrastino con lo spirito stesso nelle ore sopra indicate.

La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande, durante il passaggio del corteo funebre.

Sono vietate, durante il passaggio del corteo funebre, le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.