Guglionesi in lutto, si è spento al policlinico di Chieti Tonino Pace

GUGLIONESI. È un dolore troppo grande, anche per la scrivente, aver appreso una notizia troppo forte, troppo lacerante. Una tragica notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, come un pugno nello stomaco che ti lascia senza fiato.

Nella serata di oggi lunedì 3 maggio, è venuto a mancare Tonino Pace, lasciando increduli tutti. Tonino, classe ’46, è stato ed è una persona attiva nella comunità guglionesana. Una persona d’animo buono che si è prodigata sempre per tutti.

Lascia questa terra nel mese del pellegrinaggio a Bari, nel mese di San Nicola a lui tanto caro.

Grazie a lui, l'8 agosto a Guglionesi si svolgeva ogni anno, l'attesissimo Palio e sfilata medievale. E quest’anno sarà più triste per tutti perché la sua perdita è troppo grande.

Il dolore non lascia spazio ad altro.

Addio Tonino, che la terra ti sia lieve.

Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Pace, a Teresa, Marco, Gianluca, Marcello, Lidia, Barbara e a tutti i suoi amati nipoti.

I funerali avranno luogo mercoledì alle 16 a Guglionesi.