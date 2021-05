Capitale del Libro 2021, Campobasso tra le finaliste. Il 7 la proclamazione in diretta

CAMPOBASSO. Venerdì 7 maggio alle ore 11.00 si terrà la cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo “Capitale italiana del Libro”. La giuria, presieduta da Romano Montroni, comunicherà al Ministro Franceschini la città designata per il 2021.

Sono sei le città finaliste che si contendono il titolo: Ariano Irpino, Caltanisetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. La città vincitrice riceverà dal Ministero della cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto.

“Emozionati ma contenti e consapevoli di poter rappresentare con fiducia la nostra città, - ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina - la nostra regione a i suoi valori culturali in un palcoscenico nazionale che ci siamo guadagnati con la determinazione, l’impegno e il lavoro profuso con grande entusiasmo da parte dell‘intera amministrazione e dall’assessore alla Cultura, Paola Felice, che ha coordinato il progetto di candidatura di Campobasso come Capitale del Libro 2021, seguendo il lungo iter che ci ha condotto alla giornata della proclamazione finale.”

La cerimonia sarà trasmessa online sul canale Youtube del Ministero della cultura.

La Capitale italiana del libro è stata istituita dal Ministro Franceschini nel 2020, ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n. 15 per la promozione e il sostegno della lettura. Il titolo della prima edizione è stato conferito dal Cdm, su proposta del Ministro della cultura, al comune di Chiari in provincia di Brescia, uno dei paesi più colpiti dalla epidemia da Covid-19 che nei mesi più duri del lockdown ha trovato proprio nella lettura, compiuta attraverso i canali social dell'amministrazione, uno degli strumenti per sostenere la comunità.

I giornalisti interessati a partecipare alla cerimonia sono pregati di accreditarsi, entro le ore 17:00 di giovedì 6 maggio, inviando una mail a accreditistampa@beniculturali.it per ricevere il link di accesso alla piattaforma zoom.