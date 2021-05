Toma: registriamo con piacere la visita di Curcio e Figliuolo in Molise

CAMPOBASSO. Visita in Molise, giovedì 6 maggio, del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, e del capo Dipartimento della Protezione civile, ingegnere Fabrizio Curcio. Accompagnati dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, alle ore 18.10 giungeranno in Contrada Selvapiana a Campobasso, presso la Cittadella dell’economia, per visitare il Centro vaccinale e incontrare gli operatori sanitari.

Al termine della visita, tra le 18.30 e le 18.40, è previsto un punto stampa con i giornalisti.

«Dopo quella del sottosegretario Costa – afferma il presidente Toma – registriamo con piacere la visita del generale Figliuolo e dell’ingegnere Curcio. La campagna vaccinale sta procedendo speditamente. Abbiamo somministrato oltre 127 mila dosi e contiamo di accelerare con le inoculazioni giornaliere.

Tra gli altri argomenti da discutere, parleremo di ciò con Figliuolo e Curcio, affinché tale aspettativa possa concretizzarsi anche con il loro sostegno».