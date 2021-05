"La Uilm vince le elezioni alla Isringhausen stabilimento di San Salvo"

SAN SALVO. "La UILM Chieti-Pescara vince le elezioni per il rinnovo della RSU nello stabilimento Isringhausen di San Salvo, ed elegge 2 RSU su 3 ottenendo il 73% dei consensi. Nella lista Uilm sono stati eletti RSU: Nato Santo che con 31 voti è risultato il primo tra gli eletti, seguito da Staniscia Donato con 8 voti.

Dopo l’ottimo risultato nella MA1 di Atessa in cui la UILM ha ottenuto una Rsu la prima volta che partecipava alle elezioni, questa ennesima importante vittoria alla Isringhausen di San Salvo, inverte e stravolge l’esito delle precedenti tornate elettorali.

In queste due aziende i lavoratori hanno scelto la UILM per farsi rappresentare, premiando la coerenza, la costanza e il lavoro svolto in questi anni dal gruppo dirigente della Uilm Chieti-Pescara."

A darne notizia è la segreteria UILM Chieti-Pescara.