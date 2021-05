Variante indiana isolata in laboratorio all'istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata

BARI. Arrivano due casi di variante indiana individuati in Puglia, si tratta di due indiani positivi di rientro dalla loro nazione. A renderlo noto l'assessore regionale Pier Luigi Lopalco. I due contagi da variante indiana sono stati isolati dall'istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. I campioni sono stati isolati in laboratorio. I due cittadini di nazionalità indiana sono in quarantena.