TERMOLI. Due cani di grossa taglia, due maremmane, sono state accalappiate nel quartiere di Colle Macchiuzzo, a Termoli. Stamani, come ha reso noto l'associazione Anpana Termoli, sono stati donati barattoli di carne per cani per un valore complessivo di 250 euro da alcune persone proprio del quartiere Colle Macchiuzzo di Termoli come ringraziamento ai gestori dello stesso che curano con amore le due maremmane Bianca e Bella accalappiate qualche tempo fa nel quartiere di Termoli. L'associazione Anpana si è occupata del trasferimento delle donazioni effettuate acquistando ciò richiesto dai custodi.