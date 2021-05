Sanità, partite iva in presidio dal Commissario Degrassi

CAMPOBASSO. La Confederazione USB del Molise, considerato;

che sin dalla nomina a Commissario della Sanità della Regione Molise della Dott.ssa Flori Degrassi è stato sollecitato un incontro urgente, al fine di risolvere la questione relativa la modificazione dei contratti con partita IVA del personale infermieristico e degli operatori socio-assistenziali, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, considerato che gli stessi sono stati prorogati fino al 31 maggio 2021,così come previsto dall’art. 2 del decreto Cura Italia, utilizzando, in tal modo, le esperienze maturate sul campo dal medesimo personale nel periodo di loro impiego nel Servizio sanitario regionale;

che lo stesso alla data odierna non è purtroppo ancora stato concordato.

Pertanto si ritiene imprescindibile riunirsi in presidio lunedì 10 maggio dalle 10:00 alle 13:30 presso la sede del Commissario della Sanità della Regione Molise Dott.ssa Flori Degrassi in Campobasso alla Via Genova 11 al fine di avere un confronto risolutivo ed esaustivo per i lavoratori iscritti alla seguente OO.SS.