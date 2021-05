Bicentenario morte di Napoleone, l’omaggio degli studenti della Oddo Bernacchia

TERMOLI. In occasione del Bicentenario della morte di Napoleone, durante le ore dedicate alla Scrittura creativa, gli alunni della Classe 3B hanno realizzato copioni teatrali per omaggiare Bonaparte, esplorando aspetti meno noti relativi alla vicenda umana dell’Imperatore e al culto della sua personalità. La vita del generale è sicuramente degna di essere rappresentata e la soluzione ideale è stata la realizzazione di un NapolionTG con tanto di inviati dall’isola d’Elba, da Brno (Repubblica Ceca), da Parigi e dall’isola di Sant’Elena. Non solo calligrammi (realizzati con la guida della docente di Arte, Prof.ssa Raffaella Pagliarulo), ma anche Podcast, interviste alla Storia, curiosità in francese (proposte dalla docente della Seconda Lingua Comunitaria, prof.ssa Cinzia Sacilotto). A conclusione dell’attività, la declamazione de “Il 5 maggio” in cui Napoleone è ritratto come un giovane eroe e simbolo della fede. I versi di Alessandro Manzoni sono stati accompagnati dai suoni prodotti dagli alunni con la Body Percussion. Un piccolo contributo per onorare il grande stratega corso, uomo eclettico che ha lasciato un’eredità incomparabile al mondo occidentale.