Tamponi anti-Covid, il ringraziamento del Comune di Guglionesi

GUGLIONESI. Ultimato lo screening di massa effettuato nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 febbraio 2021 e a distanza di qualche giorno dalla conclusione anche dello screening per gli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado di Guglionesi, l’Amministrazione Comunale di Guglionesi ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro contribuito, economico ed organizzativo, permettendo la buona riuscita dei due eventi, che ha permesso di valutare il livello di diffusione del virus e consentito agli studenti di rientrare a scuola in sicurezza.

Nello specifico un sentito ringraziamento va:

- Alle imprese e alle attività che con sensibilità e solidarietà, nonostante il periodo di grande difficoltà economica, hanno contribuito all’acquisto dei tamponi e sono:

- Alla Croce Rossa Italiana che con professionalità, serietà è gentilezza ha gestito la fase operativa dello screening;



- All’ODV Sant’Antonio per la gestione della logistica dell’operazione, supporto fondamentale per l’aiuto ai nostri concittadini in tutte le situazioni di criticità e necessità nell’emergenza sanitaria.



- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, prof.ssa Patrizia Ancora, per la preziosa e fattiva collaborazione nella gestione dei tamponi effettuati a tutti gli studenti che frequentano le scuole di Guglionesi.



Infine un doveroso grazie all’Ufficio d'Ambito Territoriale Sociale di Guglionesi, adibito, in questo periodo emergenziale, anche ad ufficio Covid, a tutti i dipendenti comunali e ai collaboratori dei progetti di utilità diffusa del Comune che in questo lungo periodo di difficoltà, con assoluto spirito di collaborazione, hanno portato avanti il lavoro ordinario e quello derivato dall’emergenza sanitaria