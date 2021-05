Vaccini, Occhionero (Iv): “Realizzare hub in distretto militare Campobasso”

ROMA. “Ancora una volta i militari italiani si confermano strategici per il Molise. Come sono intervenuti più volte per aiutare in occasione dei vari terremoti, ora potrebbero contribuire ad accelerare le vaccinazioni della popolazione attraverso un hub all'interno del distretto militare”. Lo ha affermato Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Vina in Commissione Difesa alla Camera. “Con il voto con cui il Consiglio Comunale di Campobasso ha approvato la realizzazione di un centro vaccinale anche nello spazio del Distretto militare, si sono infatti create le condizioni perché questa ipotesi diventi realtà. Auspico quindi che tale possibilità si concretizzi quanto prima, magari in occasione della visita del Generale Francesco Paolo Figliuolo in Molise", conclude.