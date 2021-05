Tamponamento in Corso Fratelli Brigida, residente in Germania trasferito al Pronto Soccorso

TERMOLI. È stato tamponato in Corso Fratelli Brigida questa mattina, mercoledì 5 maggio, mentre era a bordo della sua auto. Per cause ancora in corso di accertamento, un cittadino residente in Germania, F.F. le sue iniziali, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dalla Misericordia di Termoli.

Dopo le visite preliminari sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli dove è stato sottoposto ad accertamento. Sul posto anche le Forze dell’Ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica del sinistro.