L’unione fa la forza: l’8 la consegna del Doblò per il trasporto disabili in Piazza Duomo

TERMOLI. Il giorno 08.05.2021 alle ore 10:30/11:00 in Piazza Duomo, si svolgerà la cerimonia di consegna del Fiat Doblò (predisposto per il trasporto disabili) alla Sottosezione Unitalsi della Diocesi di Termoli-Larino, ottenuto grazie alla concessione del gratuito patrocinio dell'Ente e alla generosità di aziende commerciali e produttive insistenti sul territorio comunale a conferma, ancora una volta, di quanto Unitalsi sia, per vocazione e carisma, da sempre attenta ad intercettare il grido di aiuto che si leva da chi vive dimenticato nella solitudine, nella sofferenza fisica e nella fragilità interiore, riuscendo sempre a dare una risposta concreta operando con umiltà, con dedizione e affidandosi alla preghiera, perseguendo l'esempio di Gesù. Alla cerimonia saranno presenti: i nostri "amici speciali" (diversamente abili) con le loro famiglie; S.E. Monsignor Gianfranco De Luca — Vescovo di Termoli/Larino: Don Michele Di Legge - Assistente Spirituale Regionale Unitalsi: Don Elio Benedetto - Assistente Spirituale Sottosezione Termoli; Prof.ssa Anna Di Mella - Presidente Sezione Molisana Unitalsi; Dott.ssa Patrizia Cioccari - Muoviamoci Insieme Centro srl; Presidente e Consiglio direttivo della Sottosezione Unitalsi di Termoli; Rappresentanti delle Aziende produttive e commerciali che hanno sostenuto l'iniziativa I! gruppo Scout diocesano; Rappresentanti altre associazioni di volontariato.