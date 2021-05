Giornalismo sportivo, Valentina Ciarlante eletta presidente dell'Ussi Molise

CAMPOBASSO. Il Gruppo Ussi Molise ha una nuova guida. Al termine delle elezioni svoltesi nei giorni 5 e 6 maggio 2021, è stata eletta presidentessa Valentina Ciarlante, giornalista professionista di Teleregione. Nel direttivo, per i professionali, sono stati eletti: Mauro Carafa, Maurizio D'Ottavio, Giuseppe Formato.

Per i collaboratori: Vittorio Labanca, Isidoro La Farciola.

Nella prima riunione del consiglio direttivo, verranno definite le altre cariche.

Questo il primo commento della neo presidentessa: "Gentilissimi colleghi e carissime colleghe, vi ringrazio calorosamente del prestigioso incarico che avete voluto conferirmi. Mi approccio con grande entusiasmo a questa nuova sfida ed è proprio la vostra fiducia, unitamente al sostegno della squadra uscente e riconfermata dell'Ussi, che mi sprona in maniera forte a rappresentare le proposte della categoria sia a livello locale, sia nazionale. Rivolgo un ringraziamento particolare a Mauro Carafa, da sempre faro della nostra associazione, instancabile presidente, che per me è una fonte di ispirazione oltre che un punto di riferimento.

Con lui e col gruppo dei neo eletti mi appresto ad avviare un mandato che di certo sarà nel segno della continuità rispetto alle tante iniziative già avviate. Accanto agli eventi che rappresentano il cuore dell'Ussi promuoveremo di certo ulteriori progetti, che spazieranno nel bellissimo mondo dello sport. Sono certa che lo faremo tutti insieme, mantenendo saldo uno dei principi ispiratori di ogni giornalista: la solidarietà tra colleghi.

Mi preme ringraziare anche il consigliere nazionale Antonio Fatica, l'Assostampa e il presidente Giuseppe Di Pietro, per il supporto che non ci hanno mai fatto mancare. Sono a disposizione per recepire ogni istanza che mi vorrete partecipare".