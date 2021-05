Montenero informa: al via le adesioni per i vaccini 60-65 anni

MONTENERO DI BISACCIA. Si informa la cittadinanza che dopo la possibilità di aderire alle vaccinazioni anti-Covid destinate alla fascia di età 65-69 anni, da oggi è possibile effettuare la prenotazione anche per coloro che rientrano nella fascia di età 60-65 anni.

La Regione Molise e l’Asrem ricordano che sono adesioni e non prenotazioni, ciò significa che si tratta di una modalità atta a fornire l’elenco di coloro che intendono vaccinarsi per permettere alle squadre di vaccinatori di organizzare il lavoro. Si seguirà, pertanto, l’ordine di età e non quello di adesione alla piattaforma, ma soprattutto andranno prima smaltite le fasce d’età che hanno precedenza, qualora per loro non siano ancora terminate le somministrazioni.

Cliccando sul link https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:100:::NO:RP,100:P100_CLFIX:6A