Parco Eolico, Agorà accende i riflettori su Portocannone e Campomarino

PORTOCANNONE. "Servizio andato in onda questa mattina su RaiTre durante la trasmissione Agorà condotta da Luisella Costamagna.

Grazie alla Redazione, ed al giornalista Dott. Fabio Trappolini per l'attenzione a questa vicenda.

Non è più accettabile che le scelte sul nostro territorio arrivino dall'esterno senza condivisione e senza criterio; faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità perché ciò stavolta non accada.

È nostro preciso diritto e dovere salvaguardare il territorio ed il paesaggio che abbiamo ereditato dai nostri genitori e dai nostri avi, lo dobbiamo a noi stessi, ed alle generazioni che ci succederanno".

Giuseppe Caporicci