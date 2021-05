Basket, Airino cede sotto i colpi di Molise Basket Young per 33 a 77

TERMOLI. Bruttissima prestazione per i gialloblu, che subiscono una meritata e pesantissima sconfitta. I ragazzi di coach Palumbo, mettono le marce alte dal primo minuto e le tolgono solo al 40 minuto. Ritmo, aggressività difensiva inceppano il motore offensivo dell'Airino che racimolano solo 33 punti in tutta la partita, concedendo il nulla sia come soluzioni primarie che secondi tiri da rimbalzo offensivo.

Se è stata solo una giornata no, lo si vedrà solo Domenica 9 maggio vs Montesilvano, per il quarto turno di campionato.

Il lavoro è solo iniziato, si dovrà continuare su una strada dura e difficile, le qualità ci sono e verranno fuori!!!

Forza Gialloblù!!!💛💙🏀🏀

Airino Basket

Grasso 2 Raffaele, Rotondo 2 Mustillo 4 Madera 3 Lentinio 7 Gioia 5 Benaduce, Spontoni, Tedeschi 7 Pascucci 3

Allenatore Coppola..

Molise Basket young

Pesce, Talia 8 Astolfo 12 Cappella 4 Pesce 2 Rocco 4 Iannacci 7 Marinaro ne, Sorella 6 Di Dodo 11 Ponsanesi 13 Dentico8

All. Palumbo M.

Arbitri Pratola M.di Francavilla e Caruso D. Di Castel di Sangro