Fanelli: «Con Toma il Molise arretra pure negli incarichi sovraregionali, siamo alla frutta»

CAMPOBASSO. «Col Presidente Iorio avevamo la vicepresidenza della Conferenza delle Regioni. Col Presidente Frattura conquistammo la Presidenza della Commissione Politiche Sociali. Col Presidente Toma niente. Essere un membro dell'ufficio di Presidenza è un netto peggioramento per la posizione del Molise. E non c’è “locandina” o tentativo di mistificazione della realtà che tengano.

Ennesimo autogol per Toma e, purtroppo, ancora più arretramento per la nostra Regione, sempre più ultima. Complimenti! Prima il governo Toma finisce, prima avremo capacità in casa e credibilità fuori casa».

E' il commento social di Micaela Fanelli dopo la nomina ricevuta oggi da Toma.