TERMOLI. Atti vandalici in pieno centro, ancora una volta. A denunciarlo è stata una residente. «Abito in pieno centro in un vicolo del primo corso, più precisamente via Ruffini. Sono uscita per le 19 ed era tutto apposto, al mio ritorno circa alle 20.15 ho trovato le piante che si trovano per la strada completamente rovesciate con il terreno sparso per tutto il vicolo, le foglie e i rami delle piante staccati e in più la cassetta della posta di un locale di mia proprietà completamente danneggiata».