Morte bianca sul viadotto dell'A14, il cordoglio delle sigle sindacali degli edili

CAMPOBASSO. Sindacati di categoria degli edili delle tre confederazioni sindacali, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, intervengono dopo l'infortunio mortale sul lavoro di ieri a Campomarino.

«O DEVO TORNARE A CASA!!! “Io devo lavorare, io voglio lavorare, io questa sera devo tornare a casa per abbracciare la mia famiglia....” Apprendiamo la notizia della morte di un uomo, non una morte bianca ma una morte dai mille colori, i colori dei cinquantacinque anni di vita di una persona e dei suoi cari. Le categorie sindacali Molisane della FILCA CISL, FILLEA CGIL e la FENEAL UIL esprimono il più profondo cordoglio per la perdita della vita sul posto di lavoro di un operaio marchigiano dipendente della Eurobuilding Spa che ha in subappalto i lavori di manutenzione stradale della A14 al km 478 nel cantiere di Campomarino.

Oggi è un giorno triste per il settore dell’edilizia molisana che deve stringersi attorno alla necessità di sicurezza sui luoghi di lavoro. In questi giorni si sono susseguite, con una tragica sequenza, gli eventi di morti nei luoghi di lavoro, donne e uomini di tutte le età, che senza distinzione alcuna sono state strappate a questa vita mentre compivano gesti quotidiani, che magari avevano ripetuto migliaia di volte con assoluta capacità e professionalità. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 in Italia sono morte sul lavoro due persone al giorno.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel primo trimestre del 2021 sono state 185, 19 in più rispetto alle 166 denunce registrate nel primo trimestre del 2020 (+11,4%). Una strage che non può essere silenziosa, ma deve essere portata all’attenzione dell’opinione pubblica con forza, suscitando nell’animo delle persone lo sdegno per una sconfitta sociale. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere oggi la bandiera dietro la quale unire le forze dei vari gruppi che compongono il mondo del lavoro, per far sì che lavoro diventi sinonimo di sicurezza e viceversa. È necessario far sì che l’informazione, la formazione e l’adeguamento tecnologico delle attrezzature lavorative siano alla base dell’attività quotidiana svolta sui luoghi di lavoro così che tutte le madri, tutti i padri e tutti i figli possano dire “sono tornato”.

Documento sottoscritto da Roberto D’Aloia, Massimiliano Rapone e Rosa Di Paola.