Premio “Le giovani penne”: elaborati in arrivo non solo dal Molise

TERMOLI. In arrivo non solo dal Molise gli elaborati di studenti e ragazzi partecipanti al concorso “Le Giovani Penne”, la prima edizione dell’iniziativa dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli che si svolgerà nell’ambito del “Festival dell’Ospitalità”, in programma dal 28 al 30 maggio prossimo. L’evento rientra nel programma: “Turismo è Cultura” della Regione Molise, Assessorato al Turismo. Sono una trentina, fino a questo momento, i testi dedicati al turismo pervenuti nella sede dell’Aast ma c’è ancora tempo qualche giorno per poter inviare articoli o elaborati. La scadenza è il prossimo 10 maggio.

Il concorso è dedicato ai giovani tra i 14 e i 25 anni, studenti, lavoratori, aspiranti giornalisti e scrittori, italiani o stranieri che abbiano scritto nell’anno 2020 un articolo o un elaborato riguardante il turismo a Termoli, pubblicato su giornali, quotidiani o periodici sia web che cartacei, riviste specializzate o blog, regolarmente registrati. La notizia o l’elaborato deve aver messo in evidenza aspetti di innovazione e rilancio del settore e non solo elementi descrittivi.

Al premio sono ammesse sia le opere inviate direttamente dagli autori sia le segnalazioni di terze persone di articoli o scritti pubblicati e inviati all’Aast di Termoli.

Gli articoli o brevi saggi (elaborati) dovranno contenere idee o proposte che abbiano a che fare con il turismo legato al territorio:Termoli e dintorni, la costa molisana ed il resto della regione. Gli elaborati e articoli pubblicati dovranno essere inviati presso la sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli entro e non oltre le ore 12.00 del 10 maggio 2021. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Le Giovani Penne”. In alternativa, è possibile inviare le opere via pec: info@pec.termoli.net, indicando nell’oggetto la dicitura “Le Giovani Penne”. La premiazione si svolgerà il 30 maggio prossimo, dalle ore 18, nello stabilimento balneare “Cala Sveva” di Termoli.

Di seguito uno schema riassuntivo dei termini del concorso: “Le Giovani Penne”.

FESTIVAL DELL’OSPITALITÀ

PREMIO “LE GIOVANI PENNE”- I EDIZIONE ANNO 2021

DESTINATARI: Giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni. Partecipazione gratuita.

VINCOLI: Scritti, articoli o lettere aperte pubblicati nel 2020 su quotidiani e/o periodici web e/o cartacei, riviste, blog o social. È possibile segnalare elaborati non propri degni di nota, rispettando i vincoli età-tema.

TEMA: Aspetti legati al turismo, agli stakeholders ed ai fruitori di Termoli e/o del Molise in un’ottica di analisi e valorizzazione del territorio.

SCADENZA:Ore 12 del 10 maggio 2021.

PREMI:Coppa “Le Giovani Penne”, diploma e un premio a sorpresa.

INDIRIZZI PER LA CONSEGNA DELLE OPERE: A mano o via posta: Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Piazza M. Bega, 42 - Termoli. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Le Giovani Penne”.

Posta elettronica: aastcultura@gmail.com con oggetto “Le Giovani Penne”.