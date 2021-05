CAMPOBASSO. In occasione della giornata internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia, intende organizzare una conferenza stampa dal titolo: “Un anno di covid: infermieri e cittadini si raccontano”, che si terrà mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 10 presso la sede dell’Ordine in via Folchi n. 3 – Campobasso.

Parteciperanno al dibattito due infermieri dell’area ospedaliera e territoriale impegnati sia sul fronte dell’assistenza in fase di emergenza intraospedaliera, sia nella gestione dei servizi sul territorio nonché in alcuni aspetti organizzativi della campagna vaccinale.

Per il racconto dei cittadini, sarà presente la Dott.ssa Jula Papa, segretaria regionale di Cittadinanza Attiva che riporterà il vissuto della comunità molisana durante il periodo di pandemia.

Gli operatori sanitari e i cittadini-pazienti rappresenteranno le figure centrali della giornata. Le argomentazioni trattate saranno oltre che una narrazione di esperienze vissute ma anche il punto di partenza di una nuova visione dell’assistenza infermieristica proiettata alla prossimità, alla comunità con l’obiettivo di dare un sistema di salute più giusto ed efficace.

Nonostante ancora oggi si continuano a sentire affermazioni negative, talvolta anche di negazione e rabbia verso gli operatori della sanità e i servizi in cui essi lavorano, queste non devono minare il rapporto di fiducia tra cittadini-utenti e professionisti bensì devono servire come spunto di riflessione e miglioramento per chi organizza e gestisce i servizi sanitari fruibili dalla popolazione.