Anas Molise: “Avviati lavori rotatoria Campochiaro sulla SS17”

CAMPOBASSO. Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Campochiaro, in provincia di Campobasso, al km 212,600 della strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico”.

L’ intervento consentirà di eliminare l’intersezione a “T” presente lungo la statale, eliminando la svolta a sinistra e quindi aumentando gli standard di sicurezza e la fluidità della circolazione.

Durante le lavorazioni, la cui ultimazione è prevista per il 15 luglio, il transito lungo la statale sarà regolamentato con senso unico alternato tra i km 212,450 e 212,800.

La realizzazione della rotatoria di Campochiaro rientra nell’ambito delle attività per il miglioramento delle intersezioni esistenti e si aggiunge agli interventi di miglioramento del tratto dal km 204,582 al km 201,579, lungo il quale è stata riqualificata l’intera pavimentazione e sono state realizzate due nuove rotatorie di Bojano e San Massimo.

