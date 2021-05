‘Gocce’: il 12 maggio la presentazione del cortometraggio targato Kairos

TERMOLI. Il contrasto della violenza sulle donne attraverso l’amore per il territorio e per le sue vocazioni turistiche: questo è il nuovo obiettivo della Cooperativa Sociale Kairos di Termoli che avvia il prossimo 12 maggio la produzione del cortometraggio “Gocce”, che sarà realizzato all’interno del progetto “Gli alberi della vita – Il Molise che cura” finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura”.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Guardialfiera unitamente all’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio e all’Associazione Italiana di Enogastronomia, col prezioso contributo del regista molisano Simone D’angelo e dell’Associazione culturale cinematografica Lilly, coniuga enogastronomia e agricoltura sociale, promozione turistica del territorio e prevenzione delle violenze di genere attraverso la cinematografia.

Il cortometraggio, che sarà girato tra Termoli e Guardialfiera, si propone di riflettere sulla violenza di genere e sulle possibilità di promozione di empowerment comunitario, attraverso un approccio innovativo in cui l’amore per le proprie radici si trasforma in un fattore trasformativo per la vittima e di promozione turistica ed economica del territorio.

La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà il 12 maggio alle ore 10:45 presso la Sala del Consiglio Comunale di Termoli. Saranno presenti lo psicologo analista Nicola Malorni, ideatore e responsabile del progetto, il regista Simone D’Angelo, l’attrice protagonista del corto, Noemi Bordi, e l’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno. Nel corso della conferenza saranno diffuse anche le informazioni relative al casting per le comparse in programma il prossimo 16 maggio a Termoli.