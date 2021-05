Anche Costaverde si unisce alla protesta per chiedere la riapertura nei festivi e prefestivi

MONTENERO. Domani alle 11.00 i punti vendita dei 1.300 centri commerciali d’Italiamanifesteranno contro le chiusure nei weekend con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti.

L’iniziativa, che coinvolge oltre 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle Associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione.

Con questa iniziativa, le sigle vogliono dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedono l’immediatarevoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ricavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese.

Sempre nella giornata di martedì 11 maggio, una delegazione dei vertici delle Associazioni del commercio sarà presente a Roma per un confronto con alcuni esponenti politici sulla questione delle riaperture.

Anche il Centro Commerciale Costaverde si unisce alla protesta nazionale, il Direttore Dario Valerii dichiara “L’interesse della salute pubblica è al di sopra di tutto, ma considerata la situazione epidemiologica ed il programma di riapertura nazionale non capiamo con un settore che smuove il 5% del PIL con 1300 strutture ed oltre 780.000 addetti sia tagliato fuori. Nessuno ha la forza di privarsi del 40/45% del fatturato ovvero ciò che rappresentano i weekend per Noi e di certo non vogliamo aggravare la situazione nazionale con la perdita di altri posti di lavoro e la chiusura di altre attività. Non vogliamo privilegi, vogliamo esser trattati al pari degli attori del Ns settore e del settore nazionale. Chiudiamo perché vogliamo aprire.”