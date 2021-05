ACQUAVIVA COLLECROCE. La comunità rinnova la festività in onore di Santa Maria Ester e di San Michele Arcangelo.

Due giornate significative in tempo di pandemia in cui la comunità di Acquaviva Collecroce si è ritrovata per condividere le solennità patronali. Venerdì 7 maggio 2021, festa di Santa Maria Ester, sono state celebrate le sante messe e, al termine della funzione serale, breve spettacolo di fuochi d’artificio. Il programma si è rinnovato anche sabato 8 maggio 2021, festa di San Michele Arcangelo, accompagnato – a mezzogiorno – dalla Supplica in onore della Beata Maria Vergine di Pompei. Tutte le celebrazioni si sono svolte nella palestra comunale. Il parroco, don Vincenzo Boccardo, e il Comitato feste hanno ringraziato tutti coloro che hanno condiviso, con spirito di collaborazione e responsabilità momenti di fede, devozione e speranza nel futuro.