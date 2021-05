LARINO. Lunedì 10 maggio 2021 sono riprese le attività ‘in presenza’ al centro socioeducativo per disabili “Il Melograno” di Larino. Dopo il periodo di stop dovuto all'emergenza sanitaria, e alla necessità di effettuare la vaccinazione, la struttura si rimette in moto con rinnovato impegno ed entusiasmo. La scorsa settimana utenti, caregiver e operatori hanno ricevuto in sede la prima dose del vaccino anti-Covid e, sentite le autorità sanitarie, sarà ora possibile ripartire con tutte le attività presso la struttura di largo del Pretorio in collaborazione con il Comune di Larino e il relativo Ambito sociale territoriale.

Riprendono in sicurezza, dunque, i vari laboratori creativi di ceramica, cucina, igiene (previsto già prima dell'emergenza sanitaria e potenziato allo scopo), attività ginnica, arte e musica.

Tutto è stato possibile grazie alla piena disponibilità e collaborazione assicurate dalle famiglie e alla fiducia negli operatori specializzati che gestiscono le iniziative dedicate ai ragazzi in un clima di serenità, entusiasmo e partecipazione. Garantito anche il servizio di trasporto secondo le stringenti norme previste per legge.

In vista dell'attesa ripresa delle attività i genitori e i ragazzi de 'Il Melograno' hanno condiviso una lettera di ringraziamento rivolta alla responsabile, Bianca Maria Fuso Biondi, e a tutte le operatrici.

“Carissima Bianca, carissime ragazze, sono passati due giorni dalla vaccinazione e stiamo bene.

Vogliamo rappresentare il nostro ringraziamento per la cura della quale siamo stati inondati.

Grande è l'orgoglio di appartenere ad “un cerchio magico” che, da sempre, ci ha dato l'opportunità di vivere dentro alla realtà e di starci caldi. Anche la vaccinazione si è rivelata una risorsa inaspettatamente preziosa: accudimento e protezione, come sempre”.