SAN MARTINO IN PENSILIS. Ieri sono stati effettuati i vaccini a utenti e operatori del Centro socio educativo di San Martino in Pensilis gestito da Kairós cooperativa sociale onlus per l’Ambito sociale di Larino. Il presidente Nicola Malorni ringrazia la dottoressa Rago e l’equipe della Asrem che hanno eseguito le vaccinazioni dimostrando grande disponibilità sin dal primo contatto. «Sono grato soprattutto per aver contribuito a ridare ai nostri utenti la giusta rassicurazione per tornare presto a frequentare il centro in sicurezza».