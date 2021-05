Quarta commissione a Palazzo D'Aimmo: all'esame carrellata di provvedimenti

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Gianluca Cefaratti, si è riunita nel pomeriggio di ieri la IV Commissione che ha provveduto a valutare una serie di argomenti iscritti all’ordine del giorno. Il particolare la Commissione, proseguendo l’esame della Proposta di legge regionale n. 151, di iniziativa del Consigliere G. Cefaratti, concernente l’ ”Istituzione dell’Albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione” ha ascoltato la relazione introduttiva del Consigliere relatore, Angelo Primiani. I necessari approfondimenti sull’argomento sono stati quindi rinviati ad una prossima seduta dell’organismo. Il Presidente Cefaratti, a norma del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea regionale, ha quindi avocato a se l’incarico di relatore per i seguenti argomenti posti alla valutazione della Commissione: Proposta di legge regionale n. 18, di iniziativa di Scarabeo, Di Lucente, Cefaratti, Calenda, Micone, Matteo, Pallante, Facciolla, Fanelli, Tedeschi, N.E. Romagnuolo, D’Egidio, A. Romagnuolo, ad oggetto: “Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del Sito di San Vincenzo al Volturno”; o Proposta di legge regionale n.54 di iniziativa del Consigliere regionale A. M. Iorio concernente: “Riforme del settore turistico”; o Proposta di legge regionale n.61 di iniziativa del Consigliere regionale Quintino Pallante, concernente: “Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche”; o Proposta di legge regionale n.92 di iniziativa dei Consiglieri regionali N.E.Romgnuolo, A. D’Egidio, P. Matteo e Q. Pallante, concernente: “Norme in materia di Cohousing a tutela delle persone anziane”; o Proposta di legge regionale n.98, di iniziativa dei Consiglieri P. Matteo e A. Di Lucente concernente: “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” (Richiesta ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto regionale); o “Promozione dell’amministrazione condivisa dei Beni comuni”; o Proposta di legge regionale n.114 di iniziativa dei Consiglieri regionali: A. Di Lucente e S. Micone, concernente: “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei o segni italiana tattile”; o Proposta di legge regionale n.122 di iniziativa del Consigliere Aida Romagnuolo concernente “Istituzione del servizio civile degli anziani”; o 13. Proposta di legge regionale n. 125 di iniziativa del Consigliere A. Romagnuolo concernente “Interventi in favore delle famiglie che assistono un familiare affetto da malattie oncologiche”; o Proposta di legge regionale n. 143, di iniziativa del Consigliere Angelo Michele Iorio, concernente: “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore in Molise”; o Proposta di legge regionale n. 144, di iniziativa dei Consiglieri P.Manzo, V. Nola e A. Primiani, concernente: “Disciplina del Terzo Settore”; o Proposta di legge regionale n. 149, di iniziativa dei Consiglieri M. Fanelli e V. Facciolla concernente: “Interventi in favore dei pazienti emodializzati”; | Comunicato stampa n. 94/2021– f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 2 o Proposta di legge regionale n. 152, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo”; o Proposta di legge regionale n. 153, di iniziativa dei Consiglieri M. Fanelli e V. Facciolla, concernente: “Norme per l’inclusione sociale dei ROM”. Il medesimo Presidente Cefaratti, infine, ha nominato il Consigliere Armandino D’Egidio relatore delle seguenti argomenti: o Proposta di legge regionale n. 78 di iniziativa dei Consiglieri P. Matteo e G. Cefaratti, concernente: “Disposizioni per la promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”; o Proposta di legge regionale n.106 di iniziativa del Consigliere G. Cefaratti, concernente: ”Promozione dell’amministrazione condivisa dei Beni comuni”; o Proposta di legge regionale n. 157, di iniziativa dei Consiglieri G. Cefaratti e V. Cotugno, concernente: ”Disciplina delle strutture ricettive di Condhotel, Marina Resort, Garden Sharing”.