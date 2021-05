Giro d'Italia: Dombrowsi vince a Sestola, maglia rosa a De Marchi

«Giro d’Italia, il centro si rifà il look ma in via Fortore regna il caos. Inconcepibile» Foto e video

Attualità

Restyling lungo le vie del centro toccate dal Giro d'Italia: nuovo asfalto, pulizia e sfalcio dell'erba rendono la zona accogliente. Tutto il contrario di ciò che accade in periferia tra vegetazione selvaggia e pericolo topi.