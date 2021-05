Un anno di Covid, testimonianze della dura battaglia nella giornata dell'infermiere

CAMPOBASSO. In occasione della Giornata Internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia, ha organizzato una conferenza stampa per la durata di circa 30’ dal titolo: “Un anno di covid: infermieri e cittadini si raccontano”, che si terrà mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 10 presso la sede dell’Ordine in via Folchi n.3 – Campobasso.

Parteciperanno al dibattito:

1. Mariacristina Magnocavallo Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso – Isernia;

2. Giovanna D’Andrea Infermiera di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso;

3. Antonietta D’Aveta Coordinatore Infermiere S.P.A. Gemelli di Campobasso;

4. Giuseppina Pitoscia Coordinatore Infermiere Distretto di Campobasso;

5. Jula Papa segretaria regionale di Cittadinanza Attiva.

Il tutto sarà moderato dal sig. Antonello Barone responsabile comunicazione.

L’iniziativa, oltre all’aspetto narrativo che metterà in evidenza il vissuto di “UN ANNO DI COVID” vuole evidenziare il ruolo importante di un sistema assistenziale che tenderà a evidenziare la prossimità in un sistema salute più giusto ed efficace che pone al centro “il Cittadino con il suo bisogno di salute”.