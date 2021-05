Question Time, successo per il webinar del Coni Molise

CAMPOBASSO. Circa due ore di domande e risposte in un ritmo intenso di scambio di informazioni, confronto e proposte. Questo è stato il webinar ideato e realizzato dal Coni Molise e la Scuola regionale dello Sport che si è tenuto ieri 11 maggio 2021.

“Abbiamo voluto creare una formula nuova per il nostro settore - ha spiegato il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo - pensando a come si potesse davvero andare incontro all’esigenza dei tanti operatori del mondo sportivo, tecnici, atleti, presidenti delle varie associazioni ed enti di promozione sportiva che sono presenti sul nostro territorio e che, dal 1 giugno, si apprestano a far ripartire le loro attività. Ringrazio Benito Suliani, Giuseppe Calcagno e Antonella Policella, rispettivamente il Direttore Didattico, Coordinatore scientifico e Vice Presidente della Scuola Regionale dello Sport per aver lavorato intensamente alla realizzazione di questo evento”.

A rispondere alle tante domande arrivate, come previsto entro l’8 maggio ma anche nel corso dell’evento che è stato trasmesso in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams e sulle pagine Facebook Coni Molise e Zona Rossa Web, sono stati tre esperti del settore: il dott. Antonio Caroleo HSE Manager, consulente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed igiene degli alimenti, Dirigente nazionale settore arbitrale Federazione italiana Tennis e Consigliere regionale Calabria Federazione Italiana Gioco Calcio., Prof. Giuseppe Calcagno, il Professore Giuseppe Calcagno Ordinario di Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport, Presidente del CdS Aggregato in Scienze Motorie e Sportive e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise, Coordinatore Tecnico Scientifico della Scuola Regionale dello Sport, Segretario Nazionale della Conferenza dei CdL in Scienze Motorie Università Foro Italico Roma, Direttore Regionale Special Olympics Italia Team Molise e il Prof. Dott. Germano Guerra, Professore Ordinario Anatomia Umana, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio”, Università degli studi del Molise, Delegato del Rettore per le strutture ed attività sportive, Direttore e Responsabile Scientifico del Master Universitario di I livello in "Scienze e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica”.

Nel corso dell’evento sono emersi i molti dubbi e le curiosità relative ai temi della sicurezza e alle nuove normative che regolamentano le attività sportive all’aperto e indoor. Diverse sono state le domande inerenti l’efficacia dei vaccini e gli eventuali rischi, le certificazioni necessarie per riprendere l’attività sportiva dopo aver contratto il Covid e le precauzioni da utilizzare per evitare nuovi contagi. In molti hanno chiesto informazioni relative al pubblico che potrà assistere agli eventi sportivi, come selezionarlo, come disporlo in caso di location provviste di spalti o meno.

A tutte queste curiosità hanno risposto con grande completezza di informazioni i tre esperti moderati dalla giornalista Valentina Fauzia.

Al termine dell’evento il Direttore Didattico della Scuola regionale dello Sport Benito Suliani ha ringraziato tutti i partecipanti, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione, sottolineando che seguiranno altri webinar simili ideati per agevolare e far dialogare il variegato mondo dello Sport molisano.