La deputata Giusy Occhionero (Italia Viva) si congratula coi ragazzi del liceo Alfano

ROMA. La deputata molisana Giuseppina Occhionero (Italia Viva) si congratula coi ragazzi del liceo Alfano.

«Bravissimi i ragazzi dell’Istituto Alfano di Termoli, arrivati secondi al campionato italiano giovanile di Debate». Lo ha affermato la capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Giuseppina Occhionero. «E’ la conferma che il Molise continua a essere, tra le altre cose, un’eccellenza dal punto di vista culturale e una fucina di giovani talenti – ha proseguito l’esponente IV - i nostri studenti della squadra ‘Confuto ergo sum’ si sono fatti onore in una competizione a cui hanno partecipato 378 speaker, divisi in 76 team da 16 regioni».