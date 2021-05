Sportello telefonico e numero verde contro la ludopatia

TERMOLI. Tra le attività di counseling portate avanti dalla Casa dei Diritti delle persone grande attenzione da parte della gente, diremmo purtroppo, per i risvolti connessi, quello legato alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco.

«Scegli di non dipendere! Un progetto di ascolto e supporto per chi vuoi uscire da una dipendenza, vuole prevenirla o vuole aiutare un proprio amico o familiare ad uscirne. Come Casa dei Diritti da tempo stiamo assistendo le tante persone che, soprattutto a seguito del lockdown, hanno sviluppato delle forme di ludopatia importanti. Persone che sono diventate del tutto dipendenti dal gioco d'azzardo che li ha portati a perdere non solo il patrimonio ma anche gli affetti. Se anche tu vuoi liberarti dalla dipendenza da gioco d'azzardo o conosci qualcuno che ha bisogno di aiuto contattaci al numero verde... Sapremo fornirti tutta l'assistenza di cui avrai bisogno. Le parole muoiono se non vengono ascoltate».

Si può chiamare al numero verde 800 661 501, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.00 da un telefono fisso 0875 766484 stessa fascia oraria.