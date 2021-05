ATESSA. "Nella giornata di martedì 11 Maggio la Fim-Cisl, il Presidente della Provincia Mario Pupillo, l'assessore del Comune di Lanciano Patrizia Bomba e il Presidente del consiglio Comunale di Lanciano Leo Marongiu insieme ai lavoratori della Sanmarco hanno presidiato davanti i cancelli dello stabilimento. Ormai da diversi mesi la maggioranza dei lavoratori sono stati messi in cassa integrazione senza la possibilità di una rotazione che distribuisca il peso della crisi. Nel sit-in gli stessi, hanno spiegato le ragioni della protesta chiedendo al Presidente vicinanza per questa situazione paradossale. A

scoltando il loro grido di allarme e di incertezza, siamo giunti a conclusione che all'interno dello stabilimento sia necessaria una supervisione da parte degli organi competenti Nazionali, visto anche che ci sono stati raccontati di "inviti" riguardanti il farsi tessere sindacali per poter continuare a lavorare; in aggiunta, comportamenti da parte di alcuni responsabili aziendali al limite della legalità. Si ritiene inconcepibile che, soprattutto in questo periodo così difficile, si possa barattare un posto di lavoro e la dignità umana; ancor peggio se a rimetterci sono quei lavoratori di una certa età ed esperienza, responsabili di carichi familiari e disperati per il timore di non poter ottemperare alla loro sopravvivenza.

Ed è proprio a loro che come organizzazione Eim-Cisl non possiamo non dare risposte concrete. Il percorso intrapreso continuerà sempre al fianco di chi oggi è parte lesa, in difesa del più debole e con tutti i mezzi a disposizione andando contro chi specula ai danni del nostro intero territorio. Nei prossimi giorni i Sindaci del territorio verranno invitati a condividere un documento in difesa dei lavoratori della Sanmar o e di tutta la Val di Sangro."

Così la Segreteria Interregionale Fim-Cisl Rsu Sanmarco Fim-Cisl