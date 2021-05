Marina di Montenero, al via servizio straordinario raccolta sfalci e potature

MONTENERO DI BISACCIA. La consigliera con delega all’Ambiente Fiorenza Del Borrello informa che la ditta Giuliani Environment, in riferimento alle problematiche emerse alla Marina di Montenero di Bisaccia circa il ritiro dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale, avvierà un servizio straordinario di raccolta presso la zona a mare, che avrà le seguenti caratteristiche:

- il conferimento degli sfalci e delle potature sarà effettuato in concomitanza del ritiro dell’organico e precisamente nei giorni di lunedì, giovedì e sabato; l’erba dovrà essere conferita in appositi sacchetti del peso massimo di 25 Kg, mentre le potature dovranno essere conferite in piccole fascine opportunamente legate;

- tali rifiuti dovranno essere esposti davanti alle abitazioni, per essere ritirati dagli operatori; si raccomanda che nei sacchetti contenenti erba non vengano posti rifiuti di altra natura. Qualora ciò dovesse avvenire, i rifiuti non saranno ritirati e ne sarà data opportuna conoscenza al Comune di Montenero, che potrà adottare gli opportuni provvedimenti.