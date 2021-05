Ricava una serra in mansarda per coltivare marijuana mentre sta ai domiciliari

SAN SEVERO. Lunedi 10 maggio i Carabinieri della Stazione di San Severo, durante l’esecuzione di un provvedimento di sottoposizione alla detenzione domiciliare – emanato dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Foggia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – rinvenivano presso l’abitazione del destinatario del provvedimento una serra idroponica, ricavata in mansarda, con oltre 100 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish, oltre a diversi strumenti per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, nuovamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di San Severo, provvedimento che si aggiunge alla detenzione domiciliare cui era stato già sottoposto.