Giro d’Italia, numerose strade chiuse anche a Campobasso: l’ordinanza

CAMPOBASSO. Il Dirigente Comandante P.M. premesso che la società RCS Sport S.p.A., organizzatrice del 104° Giro d'Italia con nota Prot. Gen n. 16726 del 15/03/2021, ha comunicato che l'8° tappa ciclistica FOGGIA - GUARDIA SANFRAMONDI interesserà le strade di questo Capoluogo il giorno 15 maggio 2021;

CONSIDERATO che sempre nella predetta nota si richiede altresì l'emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa ed, in particolare, la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, di persone e animali, (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle strade interessate dalla manifestazione, incluse quelle di trasferimento e sfilata cittadina, almeno a partire da due ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce;

TENUTO CONTO che la carovana percorrerà le seguenti strade cittadine:

Via Puglia;

Via San Giovanni;

Via Mazzini;

Piazza Cesare Battisti;

Piazza Pepe;

Corso Bucci;

Piazza D'Ovidio;

Piazza Vittorio Emanuele II;

Viale Regina Elena;

Piazza Falcone e Borsellino;

Via Duca D'Aosta;

RAVVISATA la necessità di adottare una adeguata regolamentazione stradale su tutto il percorso interessato all'evento ciclistico sopra meglio specificato e di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza prevedendo l'istituzione della segnaletica stradale verticale indicante "divieto di sosta" e la chiusura temporanea al traffico delle strade interessate all'evento con l'individuazione della viabilità alternativa al fine di assicurare la circolazione veicolare sulle restanti arterie cittadine;

EVIDENZIATO che:

l'interdizione al traffico delle arterie stradali interessate dovrà avvenire fino ad un massimo di due ore e trenta minuti il passaggio dei concorrenti;

durante la sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualunque veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti; - è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli da strade o aree che intersecano o si immettano su quella interessate al transito dei concorrenti di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali ❑ luminose degli organo preposti alla vigilanza;

- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada interessata allo svolgimento della gara.

VISTO l'art. 7 del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 92, n. 285;

VISTO il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale e devono reputarsi trascritte interamente:

Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 8:00 e fino al completo passaggio degli atleti che prenderanno parte al 104° Giro d'Italia, l'istituzione della segnaletica stradale verticale indicante "divieto di sosta", sui seguenti tratti stradali:

COMUNE DI CAMPOBASSO - PROTOCOLLO GENERALE N.

Via San Giovanni, dall'intersezione con Via delle Frasche/Via G. 13. Vico all'intersezione con Via Mazzini, ambo i lati;

Via Mazzini, dagli stalli di sosta il cui parcheggio è sottoposto a limitazione di tempo (solo lato fronte Via Gioberti) a Piazza C. Battisti;

Piazza Cesare Battisti;

Piazza Pepe, stalli prospicienti la Banca Intesa San Paolo;

Corso Bucci, dall'intersezione con Piazza Pepe a Piazza D'Ovidio, ambo i lati; Piazza D'Ovidio;

Piazza Vittorio Emanuele II, dall'intersezione con Piazza D'Ovidio e fino all'intersezione con Viale R. Elena/Via Nobile;

Viale R. Elena, dall'intersezione con Piazza Vittorio Emanuele II/Via Nobile a Piazza Falcone e Borsellino;

Via Petrella, da Piazza della Vittoria a Piazza Falcone e Borsellino;

Via Duca D'Aosta, ambo i lati;

Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 12:00 e fino al completo passaggio della carovana la chiusura temporanea al traffico dei seguenti tratti stradali:

Via Puglia, dalla rotatoria incrocio con Via Sicilia e fino alla rotatoria incrocio con Via San Giovanni;

Via San Giovanni, dalla rotatoria incrocio con Via Puglia all'intersezione con Via Mazzini;

Via Mazzini dall'intersezione con Via San Giovanni a Piazza Cesare Battisti;

Piazza Cesare Battisti;

Piazza Pepe;

Corso Bucci da Piazza Pepe all'intersezione con Piazza D'Ovidio;

Piazza D'Ovidio;

Piazza Vittorio Emanuele II;

Viale Regina Elena;

Piazza Falcone e Borsellino;

Via Duca D'Aosta.

La chiusura al traffico veicolare dalle ore 12.00 a fine gara del 104° Giro d’Italia, sarà predisposta dalla Prefettura di Campobasso, con apposita ordinanza.

Gli autobus urbani ed extraurbani, durante la chiusura delle strade, dovranno seguire percorsi alternativi.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare i pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall' organizzazione ❑ dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Il servizio Mobilità provvederà all'apposizione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio della gara ciclistica.

Il personale di cui all'art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate provvederanno a impartire le disposizioni tecniche dei servizi di vigilanza e ordine pubblico, prescrivendo al personale incaricato apposite direttive intese a prevenire ogni abuso e ad assicurare il più ordinato svolgimento della gara nelle sue varie articolazioni, adottando, in caso di specifiche situazioni di emergenza, tutti gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità.

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammesso ricorso al TAR Molise, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Si dispone che la presente Ordinanza, pubblicata sul sito on-line dell'Ente, sia inviata per conoscenza: Al Sig. Sindaco;In relazione al disposto di cui all'art. 37, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alle Forze di Polizia che, congiuntamente al Comando Polizia Municipale, sono tenute a farla rispettare; Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

All'URP;

All'AJ Mobilità;

Alla Società SEAC;

Alla Regione Servizio Trasporti;

All'ASREM.

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi. Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dagli art. 7 del C.d.S.