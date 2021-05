Legambiente a Termoli per ‘Spiagge e fondali puliti’: l’ordinanza della Capitaneria

TERMOLI. Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli: VISTE: le note prot. n. 9586 in data 09/08/2021 e prot. n. 9765 in data 11/05/2021 pervenute dalla Legambiente Molise APS, con le quali venivano rappresentate le modalità esecutive dell’iniziativa volta ad effettuare operazioni di pulizia degli arenili e dei prospicenti specchi acquei per il tramite di personale volontario, anche in collaborazione con personale volontario della Croce Rossa Italiana comitato di Campobasso e Isernia. VISTA: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2020 in data 29.05.2020; VISTA: l’Ordinanza balneare n° 01/2021 in data 30.04.2021 della Regione Molise;

CONSIDERATO la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni/incidenti, di salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, la sicurezza della navigazione e l’ambiente marino, nonché assicurare il regolare svolgimento dell’attività di che trattasi; VISTI: gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione. RENDE NOTO Che personale volontario della Legambiente Molise ASP in collaborazione con personale volontario della Croce Rossa Italiana comitato di Campobasso e Isernia nella giornata del 16 Maggio 2021 a partire dalle ore 10:00, effettuerà operazioni di pulizia della spiaggia compresa tra il “Circolo della Vela” ed il “Porto Turistico Marina di San Pietro”, oltre ad eseguire una pulizia dei fondali delle acque di balneazione prospicente il “Lido Cala dei Longobardi” nella Località di Rio Vivo.

ORDINA Articolo 1 L’ organizzatore, durante l’esecuzione dell’iniziativa di cui al “Rende Noto” avrà cura di: ▪ riportare a questa Capitaneria di Porto, via radio o attraverso altro mezzo, l’inizio e la fine della stessa, oltre che l’eventuale sospensione; ▪ accertarsi che le condizioni meteomarine, dall’inizio fino al rientro, siano tali da consentire lo svolgimento dell’iniziativa in piena sicurezza, sospendendo la stessa qualora, tenuto conto della tipologia degli interventi e dei partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, anche sulla base dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca; ▪ assicurarsi che l’evento non intralci in alcun modo la navigazione o i canali di accesso del porto di Termoli e del porto turistica Marina di San Pietro.; ▪ assicurare, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza destinato in via esclusiva ai partecipanti; ▪ assicurarsi che a termine dell’evento, l’azienda RIECO proceda all’effettivo prelievo dei rifiuti raccolti dai partecipanti e al corretto smaltimento. Articolo 2 Le unità navali prestino massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza dalle attività di cui al rende noto, evitando di recare intralcio alle stesse. Articolo 3 I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa anche tramite gli organi d’informazione.