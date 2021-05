Inaugurata la colonnina di ricarica elettrica in piazza Sant'Antonio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nell'ambito delle iniziative della settima tappa della 104^ edizione del Giro d'Italia, è stata inaugurata questa mattina la prima colonnina di Enel X per la ricarica elettrica delle autovetture in Piazza Sant'Antonio. Al taglio del nastro hanno presenziato il sindaco Francesco Roberti, gli assessori Vincenzo Ferrazzano e Michele Barile con i consiglieri comunali Nicola Balice e Enrico Miele.

Le colonnine elettriche per le autovetture sono previste nell’ambito del Piano di Mobilità Elettrica in via di ultimazione e rientrante nel Piano Generale del Traffico Urbano.

A breve saranno istallate altre 8 colonnine che saranno posizionate in zone strategiche della città. Cinque sono a carico della società Enel X, mentre le restanti 3 a carico del Comune di Termoli che ha beneficiato di un finanziamento pubblico erogato dalla Regione Molise. Un passo importante per andare incontro alla mobilità elettrica che consentirà agli automobilisti termolesi e ai turisti di avere più punti di ricarica e alla città di salvaguardare l’ambiente.