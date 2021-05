Partita la tappa del Giro d'Italia Notaresco-Termoli

TERMOLI. Partita alle 12.52 la settima tappa del Giro d'Italia, da Notaresco, località abruzzese, che si concluderà oggi pomeriggio a Termoli in via Martiri della Resistenza. In maglia rosa, conquistata ieri, l'ungherese Attila Valter, che ha spodestato Alessandro De Marchi sul traguardo di San Giacomo ad Ascoli Piceno.