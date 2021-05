La prefetta Faramondi in visita al comando provinciale dei Carabinieri

ISERNIA. Nella mattinata di oggi – venerdì 14 maggio – il Prefetto della Provincia di Isernia, D.ssa Gabriella Faramondi, ha visitato il locale Comando Provinciale dei Carabinieri. Al suo arrivo nella caserma di Viale 3 marzo 1970 l’Autorità è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia che, unitamente agli ufficiali comandanti dei Reparti dipendenti nonché del Comandante dei Carabinieri della Biodiversità e del Gruppo CC Forestale, ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e le numerose attività dell’Arma sul territorio della provincia pentra.

La signora Prefetto, al termine della visita, ha espresso il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso nelle quotidiane attività e i risultati conseguiti a tutela della legalità, peraltro in un contesto reso maggiormente difficoltoso e delicato dalla pandemia da Coronavirus in atto, sottolineando come la presenza e l’azione dell’Arma dei Carabinieri costituisca l’espressione di immediata percezione di vicinanza dello Stato nella coscienza popolare, ancora più importante in un territorio caratterizzato da comunità montane di difficile accesso.

La signora Prefetto, infine, ha rimarcato come l’azione della Prefettura, sotto la sua guida, sarà costantemente incentrata al coordinamento delle Forze di Polizia sul campo, mettendone in sinergia le competenze, le professionalità e l’esperienza di ciascuna di esse che, unite all’entusiasmo riscontrato, porteranno a raggiungere risultati sempre più tangibili a tutela della legalità, garantendo le migliori condizioni di sicurezza pubblica a favore della cittadinanza.