TERMOLI. Mentre la cittadina adriatica si prepara ad accogliere il Giro d’Italia, la carovana rosa si muove velocissima su un percorso per lo più pianeggiante ma che, negli ultimi 3 km, potrebbe riservare delle sorprese. Partiti da Notaresco, gli atleti pedalano velocissimi verso Termoli dove, intorno alle 17/17.15, dovrebbero giungere dal Lungomare Cristoforo Colombo fino all’arrivo in via Martiri della Resistenza. In testa al gruppo ci sono Qhubeka Assos, Lotto Soudal e Alpecin Fenix mentre gli altri seguono i tre in un gruppo compatto.