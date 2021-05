Ordine psicologi al fianco di Toma e Tiberio: “Comprendiamo disagio dei nostri tempi”

CAMPOBASSO. La Presidente dell'ordine degli Psicologi del Molise dott.ssa Alessandra Ruberto, riguardo l'aggressione subita dal Governatore Toma ed dal suo collaboratore dichiara: "l'Ordine degli Psicologi del Molise esprime la propria solidarietà per l'increscioso evento subito dal Presidente e dal suo collaboratore.

Come professionisti non possiamo che comprendere lo stato emotivo e psicologico di chi è vittima di atti violenti; leggiamo anche l'ormai grande disagio che caratterizza i nostri tempi e che spesso si traduce in agiti impulsivi e aggressivi. La nostra solidarietà al Presidente ed al suo collaboratore con l'augurio che possano ristabilirsi presto, fisicamente ed emotivamente."