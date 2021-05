MONTENERO DI BISACCIA. La Comunità Pastorale "Maria Santissima di Bisaccia" di Montenero di Bisaccia organizza la solennità in onore della Beata Vergine Maria di Bisaccia e di San Nicola di Bari. "In questa pandemia tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono: Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta".

(Papa Francesco)

Nel mese di maggio ogni giorno celebrazione eucaristica al Santuario alle ore 6.45 (la domenica e nei giorni festivi invece alle ore 8.30). Dal 7 al 15 maggio nel Santuario si celebra la Novena alla Santa Vergine di Bisaccia. Il programma ha previsto momenti di contemplazione, preghiera e riflessione con le giornate eucaristiche davanti al Santissimo Sacramento.

Sabato 15 maggio 2021 alle 18 e alle 19 Celebrazione eucaristica (Santuario) a conclusione della Novena. Contemplazione della Madre di Dio nell’icona della Madonna di Bisaccia con spiegazione artistico-simbolico-teologica a cura di don Nicola Mattia. Domenica 16 maggio 2021 solennità della Beata Vergine Maria di Bisaccia.

Celebrazioni eucaristiche al Santuario ore 8.30-10.30 Celebrazione eucaristica ore 11.30 (Chiesa S. Paolo). Alle

18.00 celebrazione eucaristica al Santuario presieduta dal vescovo Mons. Gianfranco De Luca. Lunedì 17 maggio 2021 festa di San Nicola di Bari: Celebrazione eucaristica (Santuario)ore 8.30;

ore 18.00 Celebrazione eucaristica (Chiesa S. Matteo. Per la partecipazione alle celebrazioni si invitano tutti i fedeli ad attenersi alle indicazioni di sicurezza osservando le misure anti-contagio previste dal protocollo firmato dalla CEI e dal Governo il 7 maggio 2020.