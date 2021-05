Itabus, dal 27 maggio nuove tratte da Termoli

TERMOLI. Come già comunicato nei giorni scorsi, dal 27 maggio prossimo saranno operative le corse della Itabus che, in questa prima fase, prevedono, per la nostra Regione, partenze e arrivi da Termoli Terminal in entrambi i sensi di marcia della dorsale adriatica sul collegamento Bari-Milano e ritorno. Al momento abbiamo inserito, sul nostro sito tuttotrasportimolise.it, due corse in andata e due al ritorno con le coincidenze da Termoli sia verso Nord che verso SUD (Puglia) . Per la frequenza delle corse, prezzi e altre informazioni si invita gentilmente l’utenza a visitare il sito della Itabus.