Se ne va uno dei ragazzi del Muretto, addio ad Angelo D'Andrea

TERMOLI. Addio a un altro dei “ragazzi del Muretto”, si è spento a 89 anni Angelo d’Andrea.

Lo ricorda Michele Trombetta: «Ci ha raggiunto la triste notizia della scomparsa di Angelo D'Andrea, "Angiuline", uno dei simpatici pensionati che ogni giorno dell'anno con il sole e con la pioggia si ritrovavano, senza nemmeno darsi l'appuntamento, la mattina sul belvedere all'ingresso del borgo.

Con quel suo baffo bianco era un finto burbero, voleva apparire tale, ma non sempre gli riusciva il ruolo perché lo tradiva il sorriso proprio sotto i suoi baffetti.

Angelo del gruppo era quello che cercava di riportare sempre nella logica delle cose i discorsi che magari prendevano una direzione sbagliata. Sempre un po’ restio quando andavo da loro per fare qualche domanda con scopi giornalistici.

Ho portato avanti facendomi da portavoce alcune richieste come quella di far assegnare loro un localino dove potevano ritrovarsi per non prendere freddo d'inverno.

Ormai Angelo e i suoi amici erano diventati per noi dei simpatici beniamini e tutti ormai li riconoscevano come appunto i ragazzi del Muretto.

Buon viaggio Angiolino, un solo rammarico non averti potuto salutare di persona ci mancherai, ci mancherà il tuo sorriso sardonico sotto quei tuoi eleganti baffetti bianchi carichi di esperienza».

Alla famiglia D'Andrea il cordoglio di Termolionline, i funerali hanno luogo oggi, dalle 16, alla chiesa di San Timoteo.