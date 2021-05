Se ne va, a soli 69 anni, Rocco ‘Rocchino’ De Sanctis: il ricordo

TERMOLI. Non ci sono più parole, non si finisce ancora di piangere la morte di parenti e amici senza soluzione di continuità. Quando pensavi fosse finito ecco che vieni investito da altre notizie funeree: questa mattina vengo chiamato prima dal mio carissimo amico Antonio Lanzone e poi da un altro amico carissimo l'avvocato Nico Balice, i quali mi hanno sconvolto dandomi la brutta notizia della scomparsa prematura, a soli 69 anni, di Rocco De Sanctis.

Persona ben conosciuta in città, come del resto la sua famiglia. Io, come altri amici, siamo cresciuti insieme a lui, visto che siamo coetanei. Rocchino era uno spasso, sempre pronto alla battuta, ci trovavamo sempre d'accordo quando parlavamo del nostro amato Milan e l'idea che ci abbia lasciato, senza poter gioire di molte altre soddisfazioni, mi dispiace ancora di più.

Eri la colonna portante della famiglia. Una delle ultime volte che ti ho rivisto con piacere, eravamo al porto turistico: tu, abbracciato con orgoglio di padre a Giusy Fatima Pia, una delle tue due figlie che negli ultimi tempi ti ha dato grandi soddisfazioni nello studio, ma soprattutto nello sport con la disciplina della voga andando a vestire anche la maglia della nazionale giovanile. Quanto mi mancheranno le chiacchierate che facevamo quando lavoravamo nello stabilimento, toccando diversi argomenti ma soprattutto quando parlavamo di Milan.

Ricordo la tua espressione tipica che mi rivolgevi in termolese "Mechè , chi ma fe che stu Milen?" e io che ti rassicuravo sempre: "Rocchi' tranquillo fra poco torneremo grandi". E tu facevi finta di crederci e stampavi il tuo viso con la tua risata classica che ti contraddistingueva. Caro amico mio, ti abbraccio con affetto, buon viaggio. Ma nel frattempo cura e proteggi la tua famiglia, la tua cara moglie Nina, le tue splendide figliole Antonietta e Giusy Fatima Pia, tuo genero Luigi e il piccolo nipotino Matteo, ma anche il resto della famiglia, gli amici, la società sportiva Canottieri Termoli con il presidente Nico Balice e tutti i componenti della stessa che ti hanno stimato in vita ma lo faranno ancor di più ora.

I funerali si terranno martedì 18 Maggio alle ore 10,30 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli partendo dalla casa funeraria f.lli Bavota in via dei Roveri 3.