Verso la zona bianca, Occhionero (Italia Viva): gestire la maggior libertà con buonsenso

ROMA. “Il Molise, insieme a Friuli Venezia Giulia e Sardegna, dal primo giugno entrerà in zona bianca. E’ un’ottima notizia sia per la popolazione sia per il turismo”. Lo ha affermato la capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Giuseppina Occhionero. “L’importante è ora gestire la maggior libertà con buonsenso – ha proseguito l’esponente di IV -. Ciò per non sprecare i sacrifici fatti e mettere a rischio la stagione”.